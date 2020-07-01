Disclosure выпустили трек «My High» совместно с Aminé и slowthai

Гай и Говард Лоуренсы, более известные как номинированный на «Грэмми» дуэт Disclosure, выпустили сингл «My High». Он будет включен в грядущий альбом музыкантов «Energy», который выйдет в августе.
Сингл создан братьями совместно с рэперами Aminé и slowthai. «Мы всегда хотели поработать с рэперами, мы просто ни одного не знали и понятия не имели, как связаться с ними», — признались музыканты.
«Создание «My High» с Aminé было очень веселым, он смешной и мог бы быть комедиантом. Он пишет так быстро, за этим потрясающе наблюдать. Он привнес столько энергии в и без того очень энергичную мелодию, что, когда мы вернулись домой в Лондон в январе, был только один парень, способный свести это, и это slowthai», — рассказали Disclosure.
Над альбомом «Energy» музыкантам также помогали работать Мик Дженкинс, Шаннель Трес, Common, Kelis, Фатумата Диавара, Kehlani и Syd.