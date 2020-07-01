Disclosure выпустили трек «My High» совместно с Aminé и slowthai

Гай и Говард Лоуренсы, более известные как номинированный на «Грэмми» дуэт Disclosure, выпустили сингл «My High». Он будет включен в грядущий альбом музыкантов «Energy», который выйдет в августе.

Сингл создан братьями совместно с рэперами Aminé и slowthai. «Мы всегда хотели поработать с рэперами, мы просто ни одного не знали и понятия не имели, как связаться с ними», — признались музыканты.