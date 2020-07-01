перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Норильске возбудили уголовное дело о сбросе отходов в реку фабрикой «Норникеля» 14:28
Активисты выложили телами цифру 2036 на брусчатке Красной площади. Их задержала полиция Обновлено в 14:12
Gage Skidmore/Wikipedia Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми
Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми 13:16
Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей. Главную награду получил индийский фильм 13:08
«Мы все люди, бывает»: губернатор Петербурга о нападение полицейского на журналиста «Медиазоны» 12:40
В «ВКонтакте» заблокировали группу «Мужское Государство» за «призывы к насильственным действиям» 11:50
Вышел трейлер документального сериала о величайших спортсменах современности 10:56
В России выявили 6556 случаев коронавируса 10:45
EnergyStar News/YouTube Умер актер Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Приключениях Шерлока Холмса»
Умер актер Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Приключениях Шерлока Холмса» 10:02
Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара» 3:31
Disclosure выпустили трек «My High» совместно с Aminé и slowthai 2:48
Лиам Ниссон переезжает в итальянскую глубинку в трейлере комедии «Сделано в Италии» 2:08
Сериал «Умерь свой энтузиазм» продлили на 11-й сезон 1:46
Сет Роген работает над новой киноадаптацией «Черепашек-ниндзя» 0:42
Гей-пропаганда, суд и «Нуреев»: Кирилл Серебренников дал интервью The Hollywood Reporter 0:05
Джеймс Блейк поет и играет на пианино в совместном сингле с поэтом Мустафой Вчера в 23:06
Экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» признали виновной и освободили от наказания Вчера в 22:55
Tama66/Pixabay Би-би-си: профсоюз московского метрополитена призывает сотрудников отчитываться о голосовании
Би-би-си: профсоюз московского метрополитена призывает сотрудников отчитываться о голосовании Вчера в 22:27
Умер соул-музыкант Вилли Райт. Он оставил письмо для своей дочери Вчера в 22:00
Премиальная еда от ресторатора Аркадия Новикова появится в «Перекрестках» Вчера в 21:48
Отключить рекламу

Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей. Главную награду получил индийский фильм

Анастасия Цой
Сегодня в 13:08

Кинофестиваль «Зеркало», который в этом году прошел в онлайн-формате из‑за пандемии коронавируса, объявил победителей. Результаты опубликованы на сайте фестиваля.

Гран-при получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика. Как писал журнал «Сеанс», картина рассказывает про продавца тканей в Индии, изнывающего от жары, религиозных предрассудков (он — мусульманин) и семейных проблем.

В номинации «Приз за лучшую режиссуру» победила Фернанда Валадес из Мексики, снявшая драму «Без особых признаков». Награда за профессиональные достижения досталась фильму «Одинокая скала» Алехандро Телемако Таррафа из Аргентины.

Приз жюри молодых критиков «Голос», а также приз зрительских симпатий по результатам голосования в социальных сетях получил фильм «Кот в стене» режиссеров Веселы Казаковой и Мины Милевой. Приз за вклад в кинематограф имени Андрея Тарковского получил Михал Лещиловский — режиссер монтажа картины «Жертвоприношение».

По предварительным данным, онлайн-смотр «посетили» более 2 млн человек. Всего было показано более 30 фильмов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
трагикомедия
1+1
Комедия о дружбе парализованного богача и его чернокожего помощника
рок
«Live & Drive»: The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
классическое искусство
Набоковские чтения-2020 (онлайн-трансляция)
Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить