Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей. Главную награду получил индийский фильм

Кинофестиваль «Зеркало», который в этом году прошел в онлайн-формате из‑за пандемии коронавируса, объявил победителей. Результаты опубликованы на сайте фестиваля.

Гран-при получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика. Как писал журнал «Сеанс», картина рассказывает про продавца тканей в Индии, изнывающего от жары, религиозных предрассудков (он — мусульманин) и семейных проблем.

В номинации «Приз за лучшую режиссуру» победила Фернанда Валадес из Мексики, снявшая драму «Без особых признаков». Награда за профессиональные достижения досталась фильму «Одинокая скала» Алехандро Телемако Таррафа из Аргентины.

Приз жюри молодых критиков «Голос», а также приз зрительских симпатий по результатам голосования в социальных сетях получил фильм «Кот в стене» режиссеров Веселы Казаковой и Мины Милевой. Приз за вклад в кинематограф имени Андрея Тарковского получил Михал Лещиловский — режиссер монтажа картины «Жертвоприношение».

По предварительным данным, онлайн-смотр «посетили» более 2 млн человек. Всего было показано более 30 фильмов.