В России выявили 6556 случаев коронавируса

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, ХМАО, Свердловской, Иркутской, Нижегородской, Воронежской областях, ЯНАО и Красноярском крае.

В России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 137 случаев меньше, чем вчера.

Выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших, — 10281 человек. За все время выздоровели более 422 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 216 человек. За все время — 9536 человек. Всего в стране зафиксировано 654 405 заболевших.

Во всем мире коронавирусом заразились более 10,4 млн человек, половина из них выздоровели. Более 510 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,6 млн), на втором — Бразилия (1,4 млн).

Недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса в мире только ускоряется, и до ее завершения еще далеко.