Гей-пропаганда, суд и «Нуреев»: Кирилл Серебренников дал интервью The Hollywood Reporter

Кирилл Серебренников дал The Hollywood Reporter первое интервью после оглашения приговора по делу «Седьмой студии». В нем он называет суд «абсурдной историей» и утверждает, что он «не вор и не мошенник».

«Они говорят: «Мы не имеем ничего против него как художника, мы только против его финансовых махинаций». Но не было никаких махинаций, я никогда не имел дел с финансовым отделом. Я ничего не понимаю в чертовых деньгах. Всю свою карьеру я пытался держаться как можно дальше от чертовых денег — и теперь я участник суда о деньгах. Это чертов ад», — сказал режиссер.

Серебренников выразил уверенность, что однажды обстоятельства изменятся и будет вынесен оправдательный приговор. «Это вопрос времени», — отметил он и поблагодарил всех коллег, которые поддержали его во время судебного разбирательства.

Режиссер сравнил два судебных процесса по делу «Седьмой студии» и заявил, что «второй суд был куда более диким и странным, было ясно, что они хотят вынести обвинительный приговор».

Также Серебренников рассказал подробнее о своих чувствах во время премьеры балета «Нуреев» в Большом театре, на которой он не смог присутствовать из‑за домашнего ареста. «Это был довольно странный момент для меня, — отметил режиссер — Я был под домашним арестом, а чертов министр культуры и другие чиновники аплодировали этому балету».

В интервью Серебренников охарактеризовал закон о пропаганде гомосексуализма как «ужасный» и ответил на вопрос, почему многие его работы затрагивают тему ЛГБТ. «Если геи под давлением, тогда искусство и конкретно театр должен быть на их стороне. Там, где есть травма, там и должны быть мы — в театре, в искусстве, во всем, верно?», — сказал режиссер.

26 июня Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела «Седьмой студии». Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока и штраф 800 тыс. рублей. Защита Серебренникова заявила, что обжалует приговор.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении 130 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».