В «ВКонтакте» заблокировали группу «Мужское Государство» за «призывы к насильственным действиям». Администратор сообщества Владислав Поздняков на своей странице попросил не писать ему по поводу блокировки: «Ну забанили и забанили, че бухтеть то».

Он также сообщил, что выясняет причины блокировки у технической поддержки социальной сети. В апреле аккаунт Позднякова заблокировал TikTok.