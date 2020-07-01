В «ВКонтакте» заблокировали группу «Мужское Государство» за «призывы к насильственным действиям». Администратор сообщества Владислав Поздняков на своей странице попросил не писать ему по поводу блокировки: «Ну забанили и забанили, че бухтеть то».
Он также сообщил, что выясняет причины блокировки у технической поддержки социальной сети. В апреле аккаунт Позднякова заблокировал TikTok.
«Мужское государство» — движение, пропагандирующее патриархально-националистическую идеологию. В заблокированной группе состояло около 160 тыс. человек. В 2018 году Поздняков получил условный срок за возбуждение ненависти к женщинам, однако в 2019 году дело закрыли из‑за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.
Поздняков и его сторонники несколько раз оказывались в центре скандалов, связанных с травлей женщин. Например, в феврале адепты «Мужского государства» угрожали девушкам, снявшимся в порноролике Тилля Линдеманна, а в мае запустили травлю матери-одиночки, которая усыновила темнокожего мальчика. После этого пользователи твиттера запустили хештег в поддержку жертв «Мужского государства» и с требованием заблокировать канал Позднякова в телеграме.