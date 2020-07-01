В Петербурге началась акция против поправок в Конституцию. Один человек задержан

На Дворцовой площади в Петербурге проходит акция «Стоп Поправки». Как пишет «Бумага», на нее пришли более 100 человек.
Издание пишет, что на площадь, где собрались протестующие, приехали поливальные машины, несмотря на то, что в Петербурге только что прошел дождь. Полицейские просят не мешать технике, а также говорят о необходимости соблюдать социальную дистанцию из‑за пандемии коронавируса.
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека. Он встал с плакатом перед поливальной машиной.
Сегодня основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Подсчет голосов начнется в регионах 1 июля в 20.00 по местному времени. В 21.30 по московскому времени объявят итоги электронного голосования, которое проходило в Москве и Нижнем Новгороде.
Пока ЦИК опубликовала предварительные данные: за поправки проголосовали 72,92% участников плебисцита, против — 25,8%.