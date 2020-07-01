Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. Об этом говорится в исследовании Wealth-X.

На первом месте оказались США (788 миллиардеров), на втором — Китай (342 миллиардера), на третьем — Германия (143 миллиардера). В России насчитали 114 миллиардеров. Пятое место заняла Швейцария, в которой согласно исследованию 100 миллиардеров.

В рейтинг также вошли Великобритания, Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. В этих странах проживает более 75% от всех миллиардеров мира.

Среди городов лидируют Нью-Йорк (113 человек) и Гонконг (96 человек). Москва на четвертом месте: в российской столице проживают 73 миллиардера.

Также в исследовании говорится, что перед началом пандемии коронавируса количество миллиардеров и их совокупное состоянии достигли рекордных уровней. В 2019 году в мире было 2825 миллиардеров. Это на 221 человека или 8,5% больше, чем в 2018 году. Их суммарное состояние превысило 9,4 триллионов долларов. Оно за год выросло на 10,3%.