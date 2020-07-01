Вышел трейлер документального сериала о величайших спортсменах современности

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер документального сериала «Greatness Code». Он расскажет о величайших спортсменах современности.

В первом сезоне будет семь эпизодов. Их героями стали баскетболист Леброн Джеймс, игрок в американский футбол Том Брэди, футболистка Алекс Морган, легкоатлет Усэйн Болт, пловчиха Кэти Ледеки, серфер Келли Слейтер и сноуборист Шон Уайт.