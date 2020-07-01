«Мы все люди, бывает»: губернатор Петербурга о нападение полицейского на журналиста «Медиазоны»

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение сотрудника полиции на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке, где проходит голосование по поправкам в Конституцию.

«Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые. Бывает», — сказал Беглов.

Он также отметил, что в Петербурге есть случаи провокаций членов избирательных комиссий. По его словам, это не украшает город.