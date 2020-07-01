«Мы все люди, бывает»: губернатор Петербурга о нападение полицейского на журналиста «Медиазоны»

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение сотрудника полиции на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке, где проходит голосование по поправкам в Конституцию.
«Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые. Бывает», — сказал Беглов.
Он также отметил, что в Петербурге есть случаи провокаций членов избирательных комиссий. По его словам, это не украшает город.
Вчера полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который приехал на избирательный участок из‑за сообщений о нарушениях на нем. В итоге журналисту диагностировали перелом плечевой кости, вчера же ему сделали необходимую операцию.
В МВД отрицают, что полицейский напал на Френкеля. Там заявили, что сотрудник «в установленном законом порядке» удалил журналиста с участка, потому что тот якобы мешал работе комиссии.
По словам журналиста, с полицейским были «какие‑то очень подозрительные наблюдатели». Одним из них оказался бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов.