перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кирилл Серебренников дал интервью The Hollywood Reporter. Вот его главные тезисы 17:31
Жертвам Харви Вайнштейна выплатят компенсацию — 19 млн долларов 16:53
В Петербурге началась акция против поправок в Конституцию. Один человек задержан 16:20
Chris Henry/Unsplash В РПЦ высказались против движения Black Lives Matter
В РПЦ высказались против движения Black Lives Matter 15:50
Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров 15:38
В России пройдет онлайн-фестиваль современного искусства EverArt Weekend 15:15
ЦИК назвал предварительные итоги голосования по Конституции 15:07
В Норильске возбудили уголовное дело о сбросе отходов в реку фабрикой «Норникеля» 14:28
Активисты выложили телами цифру 2036 на брусчатке Красной площади. Их задержала полиция Обновлено в 14:12
Gage Skidmore/Wikipedia Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми
Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми 13:16
Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей. Главную награду получил индийский фильм 13:08
«Мы все люди, бывает»: губернатор Петербурга о нападение полицейского на журналиста «Медиазоны» 12:40
В «ВКонтакте» заблокировали группу «Мужское Государство» за «призывы к насильственным действиям» 11:50
Вышел трейлер документального сериала о величайших спортсменах современности 10:56
В России выявили 6556 случаев коронавируса 10:45
EnergyStar News/YouTube Умер актер Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Приключениях Шерлока Холмса»
Умер актер Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Приключениях Шерлока Холмса» 10:02
Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара» 3:31
Disclosure выпустили трек «My High» совместно с Aminé и slowthai 2:48
Лиам Ниссон переезжает в итальянскую глубинку в трейлере комедии «Сделано в Италии» 2:08
Сериал «Умерь свой энтузиазм» продлили на 11-й сезон 1:46
Отключить рекламу

Кирилл Серебренников дал интервью The Hollywood Reporter. Вот его главные тезисы

Семён Гудошников
Сегодня в 17:31

Режиссер Кирилл Серебренников дал американскому изданию The Hollywood Reporter первое интервью после приговора по делу «Седьмой студии». В нем он рассказал о судебном процессе, поддержке со стороны общества и проблеме ЛГБТК+ в России. Вот главные тезисы из интервью.

О деле «Седьмой студии»

Серебренников заявил, что он не вор и не мошенник, как его называло обвинение. Он уверен, что рано или поздно его оправдают, это лишь вопрос времени. «Это были три года лжи, три года приключений, три года нового опыта и, кстати, три года новых друзей», — сказал режиссер.

По словам Серебренникова, у обвинения не было никаких доказательств, а само дело просто абсурдно. «Я был готов ко всему, потому что знал, что они хотят крови», — отметил он. Театральный деятель напомнил, что за три года благодаря проекту «Платформа» было проведено 340 театральных мероприятий. «Они сказали нам, что это не театр, а преступное сообщество», — поделился худрук «Гоголь-центра».

Режиссер сравнил два судебных процесса по делу «Седьмой студии». Первое закончилось тем, что судья закрыл дело за неимением доказательств, второе, которое установило виновность фигурантов, Серебренников назвал куда более диким и странным. «Было ясно, что они хотят вынести обвинительный приговор», — считает он.

О поддержке

Серебренникова поддержали многие зарубежные деятели искусства, включая Кейт Бланшетт и Ларса фон Триера, которые подписали открытое письмо с требованием оправдательного приговора. Режиссер поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении судебного процесса. «Я очень счастлив, что меня поддерживают. Я отдаю им все свое сердце. Но я не уверен, что они знают подробности дела (имеются ввиду зарубежные звезды — Прим. ред.). Я счастлив, что люди, знакомые с деталями, поддерживают меня», — сказал он.

О жизни после приговора

Серебренников заявил, что сейчас живет в загородном доме под Москвой. Он не хочет находиться в городе, поскольку там очень жарко, а рядом с лесом и озером чувствует себя легче. «Я хочу освежить свои мысли и немного поработать над написанием, чтением и просмотром фильмов. Я пытаюсь переориентировать себя», — поделился он.

Глава «Гоголь-центра» сказал, что может отправиться в любое место в России, но у него не получится покинуть страну, пока он не заплатит штраф Министерству культуры, на который у него нет денег.

По словам режиссера, его узнают на улице люди, которые увлечены театром. «Для тех, кто смотрит пропаганду по телевизору, я просто странный, противоречивый человек, который крадет деньги и устраивает ужасные шоу в стиле современного искусства, которые явно провоцируют, вызывают споры и так далее», — заявил он.

О проблеме ЛГБТК+ в России

По словам Серебренникова, он позитивно относится к геям, поскольку их права находятся под угрозой. «У нас есть ужасные законы о пропаганде гомосексуализма. Иногда действительно опасно быть открытым геем. В то же время у нас много гомосексуалов на телевидении, в поп-музыке — и никто ничего не говорит. Я думаю, что русские люди не гомофобны. Им все равно», — заявил режиссер.

Он также объяснил, почему многие его работы затрагивают тему ЛГБТК+. «Если геи под давлением, тогда искусство и конкретно театр должен быть на их стороне. Там, где есть травма, там и должны быть мы — в театре, в искусстве, во всем, верно?», — сказал режиссер.

О премьере балета «Нуреев»

Серебренников заявил, что находился под домашним арестом, когда в 2017 в Москве прошла премьера балета «Нуреев», поставленного им. «В то же время гребаный министр культуры и множество чиновников аплодировали этому балету в Большом театре. Я сидел дома, а они аплодировали моей работе. Это был довольно странный момент для меня», — отметил он.

«Они говорят: «Мы не имеем ничего против него как художника, мы только против его финансовых махинаций». Но не было никаких махинаций, я никогда не имел дел с финансовым отделом. Я ничего не понимаю в чертовых деньгах. Всю свою карьеру я пытался держаться как можно дальше от чертовых денег — и теперь я участник суда о деньгах. Это чертов ад», — констатировал худрук «Гоголь-центра».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
трагикомедия
1+1
Комедия о дружбе парализованного богача и его чернокожего помощника
рок
«Live & Drive»: The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
классическое искусство
Набоковские чтения-2020 (онлайн-трансляция)
Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
Минкультуры
Люди
Кирилл Серебренников
Ларс фон Триер
Кейт Бланшетт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить