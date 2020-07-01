Кирилл Серебренников дал интервью The Hollywood Reporter. Вот его главные тезисы

Режиссер Кирилл Серебренников дал американскому изданию The Hollywood Reporter первое интервью после приговора по делу «Седьмой студии». В нем он рассказал о судебном процессе, поддержке со стороны общества и проблеме ЛГБТК+ в России. Вот главные тезисы из интервью.

О деле «Седьмой студии»

Серебренников заявил, что он не вор и не мошенник, как его называло обвинение. Он уверен, что рано или поздно его оправдают, это лишь вопрос времени. «Это были три года лжи, три года приключений, три года нового опыта и, кстати, три года новых друзей», — сказал режиссер.

По словам Серебренникова, у обвинения не было никаких доказательств, а само дело просто абсурдно. «Я был готов ко всему, потому что знал, что они хотят крови», — отметил он. Театральный деятель напомнил, что за три года благодаря проекту «Платформа» было проведено 340 театральных мероприятий. «Они сказали нам, что это не театр, а преступное сообщество», — поделился худрук «Гоголь-центра».

Режиссер сравнил два судебных процесса по делу «Седьмой студии». Первое закончилось тем, что судья закрыл дело за неимением доказательств, второе, которое установило виновность фигурантов, Серебренников назвал куда более диким и странным. «Было ясно, что они хотят вынести обвинительный приговор», — считает он.

О поддержке

Серебренникова поддержали многие зарубежные деятели искусства, включая Кейт Бланшетт и Ларса фон Триера, которые подписали открытое письмо с требованием оправдательного приговора. Режиссер поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении судебного процесса. «Я очень счастлив, что меня поддерживают. Я отдаю им все свое сердце. Но я не уверен, что они знают подробности дела (имеются ввиду зарубежные звезды — Прим. ред.). Я счастлив, что люди, знакомые с деталями, поддерживают меня», — сказал он.

О жизни после приговора

Серебренников заявил, что сейчас живет в загородном доме под Москвой. Он не хочет находиться в городе, поскольку там очень жарко, а рядом с лесом и озером чувствует себя легче. «Я хочу освежить свои мысли и немного поработать над написанием, чтением и просмотром фильмов. Я пытаюсь переориентировать себя», — поделился он.

Глава «Гоголь-центра» сказал, что может отправиться в любое место в России, но у него не получится покинуть страну, пока он не заплатит штраф Министерству культуры, на который у него нет денег.

По словам режиссера, его узнают на улице люди, которые увлечены театром. «Для тех, кто смотрит пропаганду по телевизору, я просто странный, противоречивый человек, который крадет деньги и устраивает ужасные шоу в стиле современного искусства, которые явно провоцируют, вызывают споры и так далее», — заявил он.

О проблеме ЛГБТК+ в России

По словам Серебренникова, он позитивно относится к геям, поскольку их права находятся под угрозой. «У нас есть ужасные законы о пропаганде гомосексуализма. Иногда действительно опасно быть открытым геем. В то же время у нас много гомосексуалов на телевидении, в поп-музыке — и никто ничего не говорит. Я думаю, что русские люди не гомофобны. Им все равно», — заявил режиссер.

Он также объяснил, почему многие его работы затрагивают тему ЛГБТК+. «Если геи под давлением, тогда искусство и конкретно театр должен быть на их стороне. Там, где есть травма, там и должны быть мы — в театре, в искусстве, во всем, верно?», — сказал режиссер.

О премьере балета «Нуреев»

Серебренников заявил, что находился под домашним арестом, когда в 2017 в Москве прошла премьера балета «Нуреев», поставленного им. «В то же время гребаный министр культуры и множество чиновников аплодировали этому балету в Большом театре. Я сидел дома, а они аплодировали моей работе. Это был довольно странный момент для меня», — отметил он.

«Они говорят: «Мы не имеем ничего против него как художника, мы только против его финансовых махинаций». Но не было никаких махинаций, я никогда не имел дел с финансовым отделом. Я ничего не понимаю в чертовых деньгах. Всю свою карьеру я пытался держаться как можно дальше от чертовых денег — и теперь я участник суда о деньгах. Это чертов ад», — констатировал худрук «Гоголь-центра».