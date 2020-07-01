Сет Роген работает над новой киноадаптацией «Черепашек-ниндзя»

«Черепашки-ниндзя» получат новое киновоплощение, пишет The Hollywood Reporter. На этот раз мультсериал выпустит студия Nickelodeon Animation совместно с компанией Point Grey Pictures, которую возглавляют Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймс Уивер.

Режиссером CG-мультсериала станет Джефф Роу, ранее работавший над анимационной лентой «На связи», которая выйдет на экраны осенью этого года. Сценарий новых «Черепашек-ниндзя» напишет Брендан О’Брайэн. До этого он написал сценарий комедии «Соседи. На тропе войны», в которой главную роль сыграл Сет Роген.

Этот мультсериал станет первой попыткой с 2012 года рассказать историю «Черепашек-ниндзя» в формате CG. Производители также сотрудничают с Netflix в создании двухмерного анимационного фильма, основанного на телевизионном сериале «Эволюция Черепашек-ниндзя».

«Черепашки-ниндзя» — культовый комикс о черепашках, мутировавших в гуманоидов. Он впервые был опубликован в 1984 году Кевином Истмэном и Питером Лэйрдом. Следом за ним появились анимационный сериал и многочисленные киноадаптации «Черепашек-ниндзя», в том числе фильм 2014 года, спродюсированный Майклом Бэйем.