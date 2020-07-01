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Активисты выложили телами цифру 2036 на брусчатке Красной площади. Их задержала полиция

Семён Гудошников
Сегодня в 13:58
Обновлено сегодня в 14:12:

Всех участников акции «2036» на Красной площади отпустили без составления протоколов. Об этом сообщила «Правозащита Открытки».

В Москве группа активистов устроила акцию «2036». Они выложили своими телами цифру 2036 на брусчатке Красной площади — до этого года Владимир Путин сможет оставаться президентом России, если поправки к Конституции примут. Видео акции опубликовал «Дождь».

В акции приняли участие восемь человек: муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

© Александр Андриевич

Их задержала полиция и увезла в отделение по Китай-городу. Участники приковали себя наручниками друг к другу по парам. Пытаясь снять наручники с муниципального депутата Котова, полицейские применили к нему насилие — потянули за руки и повалили на пол.

Акция «2036» — отсылка к акции российской арт-группы Э.Т.И, участники которой в апреле 1991 года выложили своими телами матерное слово из трех букв возле мавзолея. Таким образом они выступили против закона «О нравственности», запрещавшего ругаться матом в общественных местах.

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