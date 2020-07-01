Умер актер Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Приключениях Шерлока Холмса»

На 69-м году жизни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Проскурин. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Ирина Хонда.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала она.