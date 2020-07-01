Умер актер Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Приключениях Шерлока Холмса»

На 69-м году жизни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Проскурин. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Ирина Хонда.
«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала она.
Проскурин окончил московское театральное училище имени Щукина. После этого, до 1990 года, он играл в Ленкоме Марка Захарова. Его можно было увидеть в спектаклях «Тиль», «Парень из нашего города», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия» и «Диктатура совести».
Наибольшую известность актер получил благодаря своим ролям в кино: он играл в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама», «Военно-полевой роман», «Приключения Шерлока Холмса» и многих других.