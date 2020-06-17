Сроки по петербургскому делу «Сети», новый сериал Серебренникова и другие новости дня

В России за сутки выявили 7843 случая коронавируса. Всего в стране зафиксирован 553 301 заболевший.

Полностью отказаться от карантинных ограничений, введенных из‑за пандемии, можно будет только в феврале 2021 года, заявили в Минздраве. Одним из условий этого будет наличие популяционного иммунитета.

В Петербурге прокуратура запросила девять и шесть лет колонии для обвиняемых по делу «Сети» 25-летнего Виктора Филинкова и 28-летнего Юлия Бояршинова. Они заявляют о пытках и избиениях в изоляторе.

Схиигумен Сергий, захвативший женский монастырь под Екатеринбургом, отказался покидать его. Он посоветовал «священноначалию и митрополиту Кириллу брать монастырь штурмом».

В Пекине отменили сотни авиарейсов из‑за новой вспышки коронавируса. Город находится на карантине: закрыты все публичные места и отменены массовые мероприятия.

Кирилл Серебренников снимет мини-сериал об Андрее Тарковском. Он поставит сериал по собственному сценарию.

Литературная премия «Ясная Поляна» объявила длинный список в номинации «Современная русская проза». В него вошли 39 книг российских писателей, среди них — произведения Андрея Аствацатурова, Захара Прилепина, Андрея Стесина.

Финал Лиги чемпионов 2021 года перенесли из Петербурга в Стамбул. Петербург сможет принять финал Лиги только в 2022 году.

Художница из США, иллюстрировавшая твиты Илона Маска с 2016 года, издаст по ним книжку-раскраску. На ее издание собрали уже 10 тыс. долларов на Kickstarter.

Вышли трейлеры — нового сериала от Netflix о борьбе добра и зла «Монахиня-воин» и романтической комедии от Hulu «Палм-Спрингс». А один из лидеров Pink Floyd Роджер Уотерс представил концертный фильм «Us + Them».

Поп-рок-группа The Killers выпустила сингл «My Own Soul’s Warning», соул-трио Khruangbin поделилось клипом на трек «Pelota», а Леон Бриджес опубликовал видео на песню «Sweeter», записанную вместе с Терренсом Мартином.

Режиссер Клим Шипенко и актер Александр Петров станут новыми гостями киновечера в «Доме с маяком». Мероприятие пройдет завтра, в 19.00 по московскому времени, посмотреть его можно на «Афише».