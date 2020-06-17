«Придется брать штурмом»: схиигумен, захвативший женский монастырь, не собирается покидать его

«Из дома матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу , придется брать монастырь штурмом», — сказал Сергий. В выступлении он также раскритиковал Русскую православную церковь за то, что она исполняет рекомендации Роспотребнадзора , касающиеся пандемии коронавируса.

Схиигумен Сергий, захвативший женский монастырь под Екатеринбургом, заявил, что не собирается покидать его. Об этом пишет Znak.com, также запись его выступления на церковном суде появилась на ютьюб-канале Всеволода Могучева.

Сейчас монастырь охраняют мужчины «крепкого телосложения в одинаковых футболках черного цвета». Корреспондент Znak.com попытался попасть в монастырь, но его встретили еще на парковке и не пустили дальше, пообещав спустить колеса автомобиля.

Вчера стало известно, что Сергий захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Она вместе с другими настоятельницами пока перешла в Ново-Тихвинский женский монастырь. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

Схиигумен не в первый раз конфликтует с Екатеринбургской епархией. В конце апреля она запретила опальному священнику проповедовать после его проклятий в адрес тех, кто поддерживает режим самоизоляции во время пандемии. В епархии призвали молиться «о его вразумлении». Следующее заседание церковного суда назначено на 26 июня.