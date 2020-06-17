Прокуратура запросила девять и шесть лет для обвиняемых по делу «Сети»*

В Петербурге прокуратура запросила девять и шесть лет колонии для обвиняемых по делу «Сети» 25-летнего Виктора Филинкова и 28-летнего Юлия Бояршинова. Об этом из зала суда сообщает «Медиазона».

Филинков настаивает на своей невиновности. Он рассказал, что сотрудники ФСБ при задержании били его током, пытаясь добиться признательных показаний. Бояршинов полностью признал вину: известно, что в изоляторе его избивали. О пытках говорили и фигуранты дела из Пензы, которых уже осудили. Следственный комитет проигнорировал эти жалобы.

В феврале семеро фигурантов дела из Пензы получили сроки от 6 до 18 лет колонии. Чтобы больше узнать о деле «Сети», можно посмотреть фильм Евгения и Екатерины Малышевых «Как не стать террористом» или прочитать у нас его пересказ.

В начале июня «Афиша Daily» поговорила с женой Виктора Филинкова о пытках, общественной поддержке, убежище в Финляндии и о том, что чувствует жена заключенного. А до этого, в марте, взяла интервью у отца Юлия Бояршинова.

*«Сеть» — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.