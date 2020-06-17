Из‑за новой вспышки коронавируса в Пекине отменили сотни авиарейсов

Два аэропорта столицы Китая Пекина — «Шоуду» и «Дасин» — отменили 1255 авиарейсов из‑за новой вспышки коронавируса в городе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайскую прессу.

Незадолго до этого власти Пекина повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию с третьего на второй. Вспышка заражения коронавирусом произошла на крупнейшем столичном оптовом рынке. Город снова ушел на карантин — закрыты все публичные места, отменены массовые мероприятия (более чем на 100 человек), школы работают дистанционно.

В Пекине уровень реагирования на ЧС понизили до третьего только 6 июня, а на втором он сохранялся с 30 апреля.

Именно с Китая — с города Ухань — началась пандемия нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который был обнаружен в конце декабря. Источником заражения стали животные, которые продавались на уханьском рынке. По официальным данным, с начала пандемии в стране было выявлено более 84 тыс. пациентов с COVID-19, из которых скончались более 4,6 тыс. человек.

Во всем мире коронавирусом заразились уже более 8,1 млн человек. Лидеры по числу заражения — США (2,1 млн), Бразилия (923 тыс.) и Россия (544 тыс.).