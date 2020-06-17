В России за сутки выявлено 7843 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве, Московской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Свердловской, Воронежской, Иркутской, Ростовской областях и Красноярском крае.
Выздоровевших за сутки на этот раз больше, чем заболевших, — 10 036 человек. За все время выздоровели более 304 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 194 человека. За все время — 7478 человек. Всего в стране зафиксирован 553 301 заболевший.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оставшиеся ограничения в городе не снимут раньше середины июля. С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе и ресторанов.