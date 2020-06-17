В России за сутки выявлено 7843 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве, Московской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Свердловской, Воронежской, Иркутской, Ростовской областях и Красноярском крае.