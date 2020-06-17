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По мотивам твитов Илона Маска издадут книжку-раскраску

Илья Голубев
Сегодня в 17:04

Художница Салина Гомез из американского города Колорадо запустила на краудфандинг платформе Kickstarter сбор средств для издания книги-раскраски, основанной на твитах основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. В данный момент цель в 10 тыс. долларов уже достигнута, пользователи продолжают отправлять деньги.

«Моя цель — сфокусироваться на вещах, которые могут вдохновить людей на великие свершения. Привести к идее следующей великой миграции людей, колонизации космоса», — рассказала художница изданию Business Insider.

Салина начала иллюстрировать твиты Илона Маска (те из них, которые подходят для иллюстрирования) еще в середине 2016 года, и с тех пор у нее накопилось достаточно материала для книжки-раскраски для детей всех возрастов.

Сбор средств продлится до 15 июля, предполагаемая стоимость раскраски после ее поступления в продажу — 30 долларов (чуть более 2000 рублей).

© salinamariegomez.com
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© salinamariegomez.com
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© salinamariegomez.com
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Не так давно Илон Маск выдал сразу серию твитов, которые привлекли внимание прессы и общественности. Он заявил, что акции его компании Tesla стоят слишком много, после чего их цена обвалилась на 13%. Также Маск потребовал «вернуть людям их свободу», рассказал о «ярости, вызванной угасанием света сознания», пообещал «избавиться от почти всего своего физического имущества и не иметь дома», после чего начал продавать имущество — выставил на продажу два особняка в Лос-Анджелесе.

Илон Маск давно известен своими твитами, иногда довольно любопытными — «Афиша Daily», например, собрала лучшие его посты за 2019 год.

Однако иногда твиты Илона Маска приводят к негативным последствиям — в 2018 году комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска и обвинила его в мошенничестве. Все дело в твите Маска, в котором он заявил о готовности сделать компанию Tesla частной и выкупить акции с рынка по 420 долларов, что было выше их рыночной цены.

В дальнейшем он отказался от своих планов, из‑за чего комиссия по ценным бумагам решила, что этим сообщением предприниматель ввел инвесторов в заблуждение. В итоге Маск договорился с властями: он выплатит 20 млн долларов штрафа и покинет пост председателя совета директоров на три года, а все твиты о Tesla будет согласовывать с властями США.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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