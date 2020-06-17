По мотивам твитов Илона Маска издадут книжку-раскраску

Художница Салина Гомез из американского города Колорадо запустила на краудфандинг платформе Kickstarter сбор средств для издания книги-раскраски, основанной на твитах основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. В данный момент цель в 10 тыс. долларов уже достигнута, пользователи продолжают отправлять деньги.

«Моя цель — сфокусироваться на вещах, которые могут вдохновить людей на великие свершения. Привести к идее следующей великой миграции людей, колонизации космоса», — рассказала художница изданию Business Insider.

Салина начала иллюстрировать твиты Илона Маска (те из них, которые подходят для иллюстрирования) еще в середине 2016 года, и с тех пор у нее накопилось достаточно материала для книжки-раскраски для детей всех возрастов.

Сбор средств продлится до 15 июля, предполагаемая стоимость раскраски после ее поступления в продажу — 30 долларов (чуть более 2000 рублей).