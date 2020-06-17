Боевые монахини против сил зла в трейлере нового сериала от Netflix «Монахиня-воин»

Стриминговый сервис Netflix поделился трейлером нового сериала «Монахиня-воин» («Warrior Nun»). Посмотреть видео можно на ютьюбе Netflix.
Сюжет сериала расскажет о молодой девушке, очнувшейся в морге и втянутой в древнюю борьбу между силами добра и зла. Она попадает в «Орден крестообразного меча» — тайное общество монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир.
Главной героине предстоит совместить жизнь девушки-подростка и избранной. «Главная героиня сражается против сил зла, но она далеко не ангел», — говорится в официальном описании к видео.
Премьера сериала пройдет на Netflix 2 июля.
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