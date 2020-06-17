Роджер Уотерс выпустил концертный фильм «Us + Them»

Один из создателей и лидеров культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс представил концертный фильм «Us + Them». Картина рассказывает о туре Уотерса с его группой в 2018 году и включает кадры четырех ночных выступлений в Амстердаме и видео со съемочной площадки в Великобритании.
Трек-лист фильма охватывает всю карьеру Уотерса: от треков из классических пластинок «Animals», «The Dark Side of the Moon» и «The Wall» Pink Floyd до песен его сольного альбома «Is This The Life We Really Want?» 2017 года.
Посмотреть полную версию «Us + Them» можно, заплатив за ее просмотр на YouTube (в России видео пока не доступно) или Amazon Prime. В октябре картина выйдет на CD и Blu-Ray, а также больших экранах. Отрывок концертного видео смотрите ниже:
Роджер Уотерс основал Pink Floyd в 1965 году вместе с однокурсниками Ричардом Райтом, Ником Мейсоном и другом из Кембриджа Сидом Барреттом. После ухода Барретта в 1967 году Уотерс стал одним из двух фронтменов группы наряду с Дэвидом Гилмором, присоединившемся к группе незадолго до этого. Именно Уотерс написал большую часть текстов к пяти альбомам Pink Floyd, начиная с «The Dark Side Of The Moon» 1973 года и заканчивая «The Final Cut» 1983-го. Самостоятельная карьера музыканта началась незадолго до ухода из группы в 1985-м (Уотерс считал, что группа исчерпала себя) — он записал четыре сольных пластинки, последняя из которых — «Is This the Life We Really Want?» — увидела свет в 2017-м.