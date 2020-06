Роджер Уотерс выпустил концертный фильм «Us + Them»

Один из создателей и лидеров культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс представил концертный фильм «Us + Them». Картина рассказывает о туре Уотерса с его группой в 2018 году и включает кадры четырех ночных выступлений в Амстердаме и видео со съемочной площадки в Великобритании.

Трек-лист фильма охватывает всю карьеру Уотерса: от треков из классических пластинок «Animals», «The Dark Side of the Moon» и «The Wall» Pink Floyd до песен его сольного альбома «Is This The Life We Really Want?» 2017 года.

Посмотреть полную версию «Us + Them» можно, заплатив за ее просмотр на YouTube (в России видео пока не доступно) или Amazon Prime. В октябре картина выйдет на CD и Blu-Ray, а также больших экранах. Отрывок концертного видео смотрите ниже: