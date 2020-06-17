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Минздрав: полностью снять карантинные ограничения можно будет только в феврале 2021 года

Анастасия Цой
Сегодня в 15:42

Полностью отказаться от карантинных ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса, можно будет только в феврале 2021 года. Об этом в эфире программы «Док-ток» на Первом канале рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять ситуацией», — заявил он. Еще одно условие снятие всех ограничений, которое назвал министр, — наличие популяционного иммунитета.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оставшиеся ограничения в городе не снимут раньше середины июля. С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе и ресторанов.

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