Леон Бриджес против расизма в своем новом клипе «Sweeter»

Американский соул-певец Леон Бриджес выпустил клип на сингл «Sweeter», записанный вместе с Терренсом Мартином. Песня была записана для грядущего альбома музыканта, но ее решили выпустить раньше времени (8 июня) как поддержку протестов против расизма.

«Я бы хотел рассказать немного об афроамериканцах Форт-Уэрта [город в Техасе, где родился Леон], особенно о своем детстве в небольшом сообществе в южной части города. Со мной мои друзья и родные, и все это — гордость за то, что мы чернокожие», — рассказал о видео певец. Он также признался, что часто сталкивался с расизмом в течение своей жизни, особенно — пока рос в Техасе.