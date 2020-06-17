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Захар Прилепин и Александр Стесин вошли в лонг-лист премии «Ясная Поляна»

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:17

Литературная премия «Ясная Поляна» объявила длинный список в номинации «Современная русская проза». Об этом «Афише Daily» рассказали представители премии.

В лонг-лист вошли 39 книг российских писателей. Среди них — произведения Андрея Аствацатурова, Захара Прилепина, Сергея Белякова, Ксении Букши, Тимура Кибирова, Валерии Пустовой, Александра Стесина, Олега Хафизова, Евгения Чижова.

«Из 150 присланных на премию книг мы отобрали в длинный список почти 40. Короткий список «Современной русской прозы» будет объявлен на писательских встречах в Ясной Поляне в сентябре 2020 года. В этом году встречи особенные — они будут проводиться в 25-й раз — и, как всегда, соберут лауреатов, финалистов премии и друзей Ясной Поляны», — рассказал председатель жюри премии и советник по культуре президента России Владимир Толстой.

Прозаик Владислав Отрошенко назвал лонг-лист сезона «одним из самых интересных за последнее десятилетие», а писатель Евгений Водолазкин заявил, что в этом году представлено «какое‑то невероятное разнообразие книг».

Призовой фонд в номинации «Современная русская проза» в этом году составил 3 млн рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей, а церемония награждения лауреата премии пройдет в октябре. Посмотреть полный лонг-лист, а также еженедельные обзоры книг из него можно здесь.

«Афиша Daily» ранее успела поговорить со многими авторами, вошедшими в лонг-лист: Александром Стесиным, Дмитрием Захаровым, Шамилем Идиатуллиным и Сашей Филипенко.

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