Khruangbin выпустили психоделически милый клип «Pelota»

«Техасская группа с тайским именем поет на испанском песню, основанную на японском фильме», — описывают новый трек сами музыканты. Судя по всему, этот фильм — «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки .

Психоделическое соул-трио Khruangbin выпустило клип на трек «Pelota», очередной сингл с грядущего альбома группы — «Mordechai» (его релиз запланирован на 26 июня).

Группа была основана в 2009 году и дебютировала с полноценным альбомом — «The Universe Smiles upon You» — в 2015-м, сразу завоевав признание критиков и слушателей. С тех пор музыканты выпустили пластинки «Con todo el mundo» (2018 год) и «Hasta el cielo» (2019 год)