Кирилл Серебренников снимет мини-сериал об Андрее Тарковском

Кирилл Серебренников («Ученик», «Лето») напишет сценарий и снимет мини-сериал о режиссере Андрее Тарковском. Об этом сообщает Variety.

«Андрей Тарковский оказал огромное влияние на мир кинематографа, его фильмы — бесконечный источник вдохновения для кинематографистов всех поколений. Для нас честь продолжить работу с Кириллом Серебренниковым, сценаристом и режиссером с поистине уникальным видением, которое нам не терпится перенести на экран», — говорит продюсер сериала Илья Стюарт.

Подробности о сериале пока не сообщаются. Андрей Тарковский — один из самых известных советских режиссеров. В прошлом году в прокат вышел документальный фильм о нем, а также его картины «Солярис» и «Жертвоприношение».

Два года назад Би-би-си включила сразу четыре работы Тарковского в список 100 лучших фильмов на иностранном языке. Кроме него в список от СССР попали только по одному фильму Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и Элема Климова.