«My Own Soul’s Warning»: послушайте новый сингл The Killers

Поп-рок-группа The Killers выпустила сингл «My Own Soul’s Warning» со своего грядущего альбома «Imploding the Mirage», дата выхода которого пока неизвестна.

Изначально «Imploding the Mirage» должен был выйти 29 мая, но музыканты перенесли релиз, «чтобы доработать пластинку». Ранее The Killers выпустили синглы «Caution» и «Fire in Bone».