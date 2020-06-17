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«My Own Soul’s Warning»: послушайте новый сингл The Killers

Илья Голубев
Сегодня в 16:37

Поп-рок-группа The Killers выпустила сингл «My Own Soul’s Warning» со своего грядущего альбома «Imploding the Mirage», дата выхода которого пока неизвестна.

Изначально «Imploding the Mirage» должен был выйти 29 мая, но музыканты перенесли релиз, «чтобы доработать пластинку». Ранее The Killers выпустили синглы «Caution» и «Fire in Bone».

The Killers должны были стать одними из хедлайнеров Park Live в этом году, но фестиваль перенесли на следующее лето из‑за пандемии коронавируса. Организаторы обещали сохранить лайнап и уже подтвердили участие нескольких хедлайнеров, включая The Killers.

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