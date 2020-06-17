УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

УЕФА отменил финал Лиги чемпионов 2021 года в Петербурге, сообщил Sports.ru. Теперь матч проведут в Стамбуле, где он должен был состояться в мае этого года.

Из‑за коронавируса формат турнира был изменен. Победитель Лиги чемпионов 2020 года определится в рамках «Финала восьми» в Лиссабоне.

Таким образом, финал Лиги чемпионов Петербург примет только в 2022 году. В 2023 году матч состоится в Мюнхене, а в 2024 — в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Кроме того, УЕФА утвердил даты перенесенного с лета 2020 года чемпионата Европы по футболу. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.