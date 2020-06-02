Ролики за поправки в Конституцию, шорт-лист «Большой книги» и другие новости дня

В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрирован 423 741 заболевший. За все время пандемии умерли более 5000 пациентов с COVID-19, выздоровели почти 187 тыс. человек.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью. «Работа над вакциной идет полным ходом, мы ждем результатов», — заявил он.

«Аэрофлот» рассчитывает возобновить международные полеты в третьем квартале этого года. Внутренние авиаперевозки, по оценкам компании, выйдут на докризисный уровень к концу осени.

Федеральное агентство новостей выпустило ролик, который агитирует голосовать за поправки в Конституцию. В видео важность поправок объясняется через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Актер, сыгравший его, заявил, что «это всего лишь персонаж», а сам он будет голосовать против поправок.

Еще один агитационный ролик за принятие поправок выпустил RT. В нем снялись актер Иван Охлобыстин, худрук Московского театра Михаил Швыдкой, фигуристка Аделина Сотникова и многие другие. Но особенно пользователей социальных сетей заинтересовало появление в видео дизайнера Артемия Лебедева, который недавно говорил, что не участвует «ни в каких политических передрягах».

В США хакеры группировки Anonymous взломали рации полицейского управления в Чикаго и проиграли на их частотах трек «Fuck the Police» группы N.W.A.. Также протесты против расизма и полицейской жестокости поддержали американские музыкальные сервисы: например, SoundCloud закрыл все свои промоматериалы и объявил, что использует рекламное пространство для начала диалога на тему расизма.

Юрий Дудь представил новый документальный фильм — на этот раз о Камчатке. «Почему регион, который мог бы быть русской Исландией, пока совсем не Исландия?» — задает вопрос журналист в начале видео, а затем почти два часа пытается ответить на него.

Российские кинотеатры смогут вернуться к работе в середине июля, а театры и концертные залы — осенью. Для кинотеатров важно открыться именно в июле, потому что на этот месяц запланирована первая большая мировая премьера — фильм Кристофера Нолана «Довод».

Российские музыканты записали трек «Не все герои носят плащи», посвященный врачам, которые борются с коронавирусом. Средства от прослушивания песни на стриминговых сервисах направят в благотворительный фонд «Врачебное братство», который помогает медикам, оказавшимся в трудной ситуации.

На 64-м году жизни умер бывший барабанщик панк-рок-группы Misfits Джоуи Имидж. Музыкант покинул коллектив в 1979 году после турне по Великобритании и начал играть в группе Whorelord.

Литературная премия «Большая книга» объявила короткий список номинантов. В него вошли 13 произведений: например, трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, «Земля» Михаила Елизарова, «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши, «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского.

Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа», который в этом году полностью пройдет в онлайн-формате, объявил основную программу. Ее откроет совместная постановка Рижского русского театра и самого фестиваля —​ «Черновик» режиссера Владислава Наставшего по пьесе Сергея Уханова.