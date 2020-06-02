Вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже этой осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19) может начаться уже этой осенью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Работа над вакциной идет полным ходом, мы ждем результатов. По словам специалистов, в случае успехов уже осенью мы начнем массовую вакцинацию. <…> Сейчас пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», — заявил вице-премьер.

В России в данный момент вакцину разрабатывают минимум семь различных команд ученых. Накануне появилась информация, что одну из их разработок Министерство обороны испытает на военнослужащих-добровольцах.

В России за прошедшие сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом. Всего в стране коронавирусом заразился 423 741 человек.