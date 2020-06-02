Актер, сыгравший гея в агитационном ролике, рассказал о съемках и своем отношении к поправкам

Актер Александр Филимоненко, сыгравший карикатурного гея в агитационном ролике о поправках к Конституции, рассказал о съемках и своем отношении к получившемуся видео. Об этом пишет издание Codastory.

Филимоненко не является профессиональным актером, но он уже больше 8 лет снимается в кино и «известных питерских сериалах», он участвовал в шоу «Дом-2». В видео об усыновлении мальчика гей-парой в 2035 году, опубликованном Федеральным агентством новостей, он исполнил роль «гея-мамы».

«Даже не знаю, как относиться к реакции на видео — я не думал, что ролик получит такой резонанс. Мне сказали, что это просто для интернета. Теперь мне все пишут и звонят, узнать, что и как. Мое отношение к геям ровное, у каждого свой выбор по поводу ориентации. Главное, чтобы это меня не касалось. <…> Сложную авторы затронули тему, мне самому неудобно, с одной стороны. Не хочется кого‑то обидеть. Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция», — рассказал он.

По словам Филимоненко, он не знал о нюансах роли: кого придется играть, сообщили уже на съемочной площадке. «В шесть утра написала знакомая, предложила — нужно нетрадиционной ориентации парня сыграть. Я говорю: «Почему нет?». Можно попробовать, тем более сейчас кризис. Сегодня уже второй ролик снимаем. Я в этом же амплуа. Это будет серия, но я играю только в двух», — поделился он.

Он отметил, что держится в стороне от политики и не знает, кто заказчик ролика. Филимоненко добавил, что актерам из видео запретили давать интервью. «Я не согласен, что именно так у нас будет в 2035 году, просто сценарий такой. Это же агитация», — уточнил он и добавил, что пойдет голосовать против поправок.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео под названием «Почему поправки к Конституции России — это важно». Действие ролика происходит в 2035 году. На видео маленького мальчика усыновляют из приюта. За ним приходит его новый отец, он забирает ребенка и выводит его на улицу. «А где моя мама?» — спрашивает мальчик. «Так вот она — твоя новая мама», — говорит отец и показывает на стоящего у припаркованной «Мини-Купер» улыбающегося мужчину с накрашенными глазами (после этого улыбки на лицах всех остальных участников сцены, включая мальчика, затухают). «Ну что ты? Не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая полноценная семья», — говорит на видео мужчина ребенку, а персонаж-гей, не переставая улыбаться, достает из салона автомобиля женскую кофточку и протягивает мальчику. Одна из сотрудниц приюта в гневе плюет и уходит. «Такую Россию ты выберешь?» — говорит голос за кадром.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины.

Агентство новостей ФАН часто связывают с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина. В августе сайт агентства из‑за этого даже забанила «Википедия».