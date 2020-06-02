Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил основную программу

Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа», который в этом году полностью пройдет в онлайн-формате, объявил основную программу. Ее показ продлится до 24 июля, рассказали «Афише Daily» организаторы фестиваля.
Открыла программу совместная постановка Рижского русского театра и самого фестиваля —«Черновик» режиссера Владислава Наставшего по пьесе Сергея Уханова.
Мария Пацюк и Николай Мулаков представят перформанс «CloudMe», в котором зритель будет полностью управлять компьютером перформера, в том числе иметь доступ к самым сокровенным секретам с возможностью сделать с ними что угодно, однако последствия решений окажутся вполне реальными.
Также фестиваль покажет киберспектакли: «Брак» Семена Александровского, «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир» швейцарского театра Vidy-Lausanne, «Все письма — это письма о любви» Элины Куликовой, спектакль «Not to Scale» Тима Этчеллса и Энта Хэмптона, созданный для двух зрителей, сайт-спектакль «Спектакль в коробочке» от V-A-C Foundation и творческой лаборатории«Вокруг да около» и постановка Rimini Protokoll «Call Cutta in a Box», адаптированная для российской аудитории под названием «Call Cutta at Home».
Слушателей образовательной программы ждут лекции итальянского художника Джан-Марии Тозатти, британского режиссера Тассоса Стивенса, американского режиссера и теоретика Ричарда Шехнера, норвежского режиссера Мортена Тровика и других.
Этой весной «Точка доступа» уже представила спонтанную программу — лабораторию концептуальных онлайн-проектов от разных художников. Премию в 100 тыс. рублей получил перформативный онлайн-шоппинг «И кто, если (не) я» Анастасии Бабаевой.