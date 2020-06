Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил основную программу

Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа», который в этом году полностью пройдет в онлайн-формате, объявил основную программу. Ее показ продлится до 24 июля, рассказали «Афише Daily» организаторы фестиваля.

Открыла программу совместная постановка Рижского русского театра и самого фестиваля —​«Черновик» режиссера Владислава Наставшего по пьесе Сергея Уханова.

Мария Пацюк и Николай Мулаков представят перформанс «CloudMe», в котором зритель будет полностью управлять компьютером перформера, в том числе иметь доступ к самым сокровенным секретам с возможностью сделать с ними что угодно, однако последствия решений окажутся вполне реальными.

Также фестиваль покажет киберспектакли: «Брак» Семена Александровского, «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир» швейцарского театра Vidy-Lausanne, «Все письма — это письма о любви» Элины Куликовой, спектакль «Not to Scale» Тима Этчеллса ​и ​Энта Хэмптона, созданный для двух зрителей, сайт-спектакль «Спектакль в коробочке» от V-A-C Foundation и творческой лаборатории​«Вокруг да около» и постановка Rimini Protokoll «Call Cutta in a Box», адаптированная для российской аудитории под названием «Call Cutta at Home».

Слушателей образовательной программы ждут лекции итальянского художника ​Джан-Марии Тозатти​, британского режиссера ​Тассоса Стивенса​, американского режиссера и теоретика​ Ричарда Шехнера, норвежского режиссера Мортена Тровика и других.