Музыкальные сервисы поддержали протесты жителей США против расизма и полицейской жестокости

Сервис Bandcamp, например, пообещал передать все деньги, которые он заработает 19 июня, Национальной ассоциации прогрессивных людей с цветной кожей ( NAACP ). Также компания будет выделять по 30 тыс. долларов каждый год разным организациям, которые борются с расизмом.

Крупнейшие мировые музыкальные сервисы поддержали акцию протеста #TheShowMustBePaused («Шоу должно быть приостановлено»), запущенную накануне в США в рамках Black Out Tuesday в поддержку протестов против системного расизма и жестокости полиции в стране.

Сервис SoundCloud закрыл все свои промоматериалы и объявил, что использует рекламное пространство для начала диалога на тему расизма и его неприятия внутри общества. Компания также поддержала NAACP и предложила своим пользователям поддержать ассоциацию деньгами.

Spotify также с помощью специальных дизайнерских решений в виде особых плашек и баннеров пометит подкасты и плейлисты, связанные с афроамериканским сообществом. Также в некоторых из них появится трек с тишиной длиной в 8 минут и 46 секунд — как раз столько времени полицейский удерживал коленом шею Джорджа Флойда, прежде чем тот умер.

По информации The Verge, Apple Music изменит вещание своей программы Beats 1 и начнет продвигать станцию, посвященную работам чернокожих артистов. Amazon Music приостановит активность в социальных медиа, а YouTube Music выразил поддержку акции после того, как YouTube пожертвовал 1 млн долларов Центру за справедливость действий полиции.

Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп продолжает призывать полицию к более жестким действиям, почти никак не прокомментировав причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере Секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.