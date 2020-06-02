Рации полиции Чикаго взломали, чтобы поставить на них трек «Fuck the Police» от N.W.A.

Ранее Anonymous заявила о своей поддержке протестующих против расизма и жестокости полиции. «Мы присоединяемся к протестующим и революционерам, сражающимся с олигархией США, несправедливостью и коррумпированностью расистской системы, которая действует уже много поколений», — написали участники группировки в своем твиттере.

Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп продолжает призывать полицию к более жестким действиям, почти никак не прокомментировав причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере Секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.

Группировка Anonymous начала самоорганизовываться и действовать в начале прошлого десятилетия, без ее вмешательства не обошлись многие важные события мирового значения. В далеком 2012 году «Афиша Daily» поговорила с ее участниками и выяснила, кто они такие и какие цели преследуют — с тех пор в их организации мало что изменилось.