Стало известно, когда откроются российские кинотеатры

Российские кинотеатры, закрывшиеся в марте из‑за пандемии коронавируса, смогут вернуться к работе в середине июля, а театры и концертные залы — осенью. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

«Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», — сказал Чернышенко.

В конце мая Роспотребнадзор и Министерство культуры утвердили правила, по которым будут работать кинотеатры после открытия. Посетители и сотрудники должны будут соблюдать дистанцию, билеты будут продавать таким образом, чтобы расстояние между зрителями было не менее метра (это правило не будет касаться родственников и людей, живущих вместе). Остальные правила можно прочитать здесь.

Гендиректор киносети «Каро» Ольга Зинякова рассказала «Ведомостям», что для кинотеатров важно открыться именно в июле, потому что на этот месяц запланирована первая большая мировая премьера — фильм Кристофера Нолана «Довод».

Однако дату релиза не стали включать в трейлер картины (кстати, посмотреть его можно здесь). Вероятно, студия Warner Bros. еще думает о том, стоит ли переносить премьеру. При этом сам режиссер выступает против переноса.