В России за сутки зафиксировали свыше 8000 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в стране зафиксирован 423 741 заболевший в 85 регионах. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».

За сутки умерли 182 пациента с COVID-19 (за все время пандемии — 5037 человек). Выздоровели 11 108 пациентов (за время пандемии — почти 187 тыс.). Таким образом, количество выздоровевших от коронавируса за день превысило число заболевших.

В Москве с 1 июня сняли некоторые ограничения (например, открыли торговые центры). Однако режим самоизоляции продлили до 14 июня. Сергей Собянин заявил, что санитарные ограничения в столице сохранят до появления вакцины от COVID-19. Когда она появится, точно неизвестно, но Минобороны уже собирается испытать ее прототип на военнослужащих-добровольцах.

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