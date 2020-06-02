В «Аэрофлоте» рассказали, когда планируют возобновить международные полеты

«Аэрофлот» рассчитывает возобновить международные полеты в третьем квартале 2020 года. Об этом заявил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов, пишет ТАСС.

Внутренние авиаперевозки, по оценкам «Аэрофлота», выйдут на докризисный уровень к концу осени. «Мы ожидаем, что в июне рынок внутренних перелетов начнет показывать признаки восстановления. К концу осени внутренние перевозки, надеемся, восстановятся до нормального уровня», — сказал Батанов.

К концу апреля «Аэрофлот» сократил количество рейсов более чем в десять раз — с докризисных 800 в сутки до 50–80. В компании ожидают, что апрель и май станут месяцами с самыми низкими объемами перевозок в этом году.

В конце марта Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства. 1 августа «Аэрофлот» прекратил продажу билетов на свои рейсы за границу, а в конце апреля впервые уступил лидерство по числу внутренних рейсов.