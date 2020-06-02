В короткий список «Большой книги» вошли 13 произведений

Михаил Елизаров, Дина Рубина, Ксения Букша и другие российские писатели вошли в короткий список 15-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга». Об этом «Афише Daily» рассказали представители премии.

В шорт-лист, который был опубликован сегодня, вошли 13 произведений: «Генерал и его семья» Тимура Кибирова, «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина, «Собиратель рая» Евгения Чижова, «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского, «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова, «Деление на ночь» Григория Аросева и Евгения Кремчукова, «Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко, «Сияние «жеможаха» Софии Синицкой, трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, «Насквозь» Натальи Громовой, «Земля» Михаила Елизарова, «Предместья мысли. Философическая прогулка» Алексея Макушинского, «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши.

«Список финалистов у нас образовался вроде бы сам, как лист на дереве или цветок. В какой‑то момент по совокупности мнений экспертов стало понятно, что он будет таким. Кажется, изначально каждый ожидал другого результата, но оказался доволен тем, что получилось. <…> Список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста. Занятно, что мужское начало тут оказалось отнюдь необязательным», — цитирует ТАСС председателя Совета экспертов премии Михаила Бутова.

В конце апреля опубликовали длинный список премии. В него вошли 39 произведений.

Лауреатами прошлогодней «Большой книги» стали Олег Лекманов с книгой «Венедикт Ерофеев: посторонний», Григорий Служитель с романом «Дни Савелия» и Гузель Яхина с книгой «Дети мои». Премию за вклад в литературу получил писатель и поэт Валерий Попов («Плясать до смерти», «Все мы не красавцы»), а приз «Особый почерк» — Григорий Служитель за «Дни Савелия».

«Афиша Daily» брала интервью у номинантов 15-го сезона премии — Шамиля Идиатуллина, Дмитрия Захарова и Андрея Геласимова. Материал об академике Зализняке, которому посвящена книга «Истина существует», читайте здесь.