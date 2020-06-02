перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Режиссер Спайк Ли поддержал протесты в США и выпустил короткое видео на тему расизма полицейских 17:22
Актер, сыгравший гея в агитационном ролике, рассказал о съемках и своем отношении к поправкам 17:20
RT/YouTube RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев 17:15
Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил основную программу 16:50
Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли 16:20
В короткий список «Большой книги» вошли 13 произведений 16:09
«Не наше решение»: уличный художник переосмыслил рекламу поправок к Конституции 16:07
Алексей Навальный/YouTube ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей 16:01
Суд отправил шамана Александра Габышева на принудительную госпитализацию 15:53
Книжный фестиваль «Красная площадь» призвали перенести из‑за пандемии. Его хотят провести 6–8 июня 15:30
Стало известно, когда откроются российские кинотеатры 15:15
Открытие торговых центров в Москве не вызвало ажиотажа у покупателей 15:14
«вДудь»/YouTube Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке
Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке 14:36
Рации полиции Чикаго взломали, чтобы поставить на них трек «Fuck the Police» от N.W.A. 14:35
Правительство отклонило законопроект о выплате пособий домохозяйкам Обновлено в 14:18
Музыкальные сервисы поддержали протесты жителей США против расизма и полицейской жестокости 14:12
«Такую Россию ты выберешь?»: важность поправок к Конституции объяснили, высмеяв персонажа-гея 13:32
С начала года в России выгорело 13,5 млн гектаров земли — это больше территории Греции 13:25
«Мы отказываемся жить в аду, пока вы живете в раю»: LL Cool J зачитал рэп о расизме 12:48
Евгений Миронов/Facebook «Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина
«Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина 11:47
Отключить рекламу

В короткий список «Большой книги» вошли 13 произведений

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:09

Михаил Елизаров, Дина Рубина, Ксения Букша и другие российские писатели вошли в короткий список 15-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга». Об этом «Афише Daily» рассказали представители премии.

В шорт-лист, который был опубликован сегодня, вошли 13 произведений: «Генерал и его семья» Тимура Кибирова, «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина, «Собиратель рая» Евгения Чижова, «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского, «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова, «Деление на ночь» Григория Аросева и Евгения Кремчукова, «Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко, «Сияние «жеможаха» Софии Синицкой, трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, «Насквозь» Натальи Громовой, «Земля» Михаила Елизарова, «Предместья мысли. Философическая прогулка» Алексея Макушинского, «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши.

«Список финалистов у нас образовался вроде бы сам, как лист на дереве или цветок. В какой‑то момент по совокупности мнений экспертов стало понятно, что он будет таким. Кажется, изначально каждый ожидал другого результата, но оказался доволен тем, что получилось. <…> Список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста. Занятно, что мужское начало тут оказалось отнюдь необязательным», — цитирует ТАСС председателя Совета экспертов премии Михаила Бутова.

В конце апреля опубликовали длинный список премии. В него вошли 39 произведений.

Лауреатами прошлогодней «Большой книги» стали Олег Лекманов с книгой «Венедикт Ерофеев: посторонний», Григорий Служитель с романом «Дни Савелия» и Гузель Яхина с книгой «Дети мои». Премию за вклад в литературу получил писатель и поэт Валерий Попов («Плясать до смерти», «Все мы не красавцы»), а приз «Особый почерк» — Григорий Служитель за «Дни Савелия».

«Афиша Daily» брала интервью у номинантов 15-го сезона премии — Шамиля Идиатуллина, Дмитрия Захарова и Андрея Геласимова. Материал об академике Зализняке, которому посвящена книга «Истина существует», читайте здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
экскурсии
Stay at Home Museum: Экскурсия «Ван Эйк. Оптическая революция» (онлайн-трансляция)
Выставка-блокбастер из Гента
творческий вечер
Киновечера в «Доме с маяком» (онлайн-трансляция)
Разговоры о кино с Нигиной Сайфуллаевой и Алексеем Аграновичем
поп
«Dear Class of 2020» (онлайн-трансляция)
Звездный выпускной для американских школьников
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
ИТАР-ТАСС
Люди
Михаил Елизаров
Шамиль Идиатуллин
Тимур Кибиров
Евгений Чижов
Олег Куваев
Василий Авченко
Наталья Громова
Ксения Букша
Григорий Служитель
Михаил Бутов
Олег Лекманов
Венедикт Ерофеев
Гузель Яхина
Валерий Попов
Дмитрий Захаров
Андрей Геласимов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить