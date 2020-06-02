«Не все герои носят плащи»: российские музыканты посвятили песню врачам, борющимся с COVID-19

Российские музыканты записали трек «Не все герои носят плащи», посвященный врачам, которые сражаются с коронавирусом. Клип на песню появился на ютьюб-канале благотворительного проекта «Жить».

В записи приняли участие: Artik & Asti, Jony, Юлия Самойлова, Killjoy, Stasya, Alexa Pol, Елена Добросердова, Мирослава Матюхина, Руви, Екатерина Кузина, финалист шоу «Песни на ТНТ» Хабиб, финалистка шоу «Голос.Дети» Мария Панюкова и другие.

Средства от прослушивания песни на стриминговых сервисах направят в благотворительный фонд «Врачебное братство», который помогает медикам, оказавшимся в трудной ситуации.

По данным проекта «Список памяти», в России от коронавируса уже умерли более 330 медработников. В Минздраве называют цифру в три раза меньше. Основываясь на «Списке памяти», «Медиазона» подсчитала, что доля умерших от COVID-19 медработников в России в 16 раз выше, чем в других странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.