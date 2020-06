Умер бывший барабанщик группы Misfits Джоуи Имидж

Имидж родился в 1957 году в Нью-Джерси. Его настоящее имя — Джоуи Пул. Он присоединился к Misfits в 1978 году и играл в ранних EP «Horror Business» и «Beware», а также в сингле «Night of the Living Dead». Его вклад также можно услышать в сборнике группы 1985 года «Legacy of Brutality».

Музыкант покинул группу в 1979 году после турне Misfits по Великобритании с The Damned и начал играть в группе Whorelords.

Вчера стало известно о смерти американского художника болгарского происхождения Христо Явашева на 85-м году жизни. Он был наиболее известен своими проектами по упаковке предметов и пространств, которые осуществлял вместе со своей женой и творческим партнером Жанной Клод де Гийебон. Вдвоем они «упаковывали» в ткань различные объекты — от велосипеда до немецкого Рейхстага.