Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке

Юрий Дудь выпустил очередной документальный фильм — на этот раз о Камчатке. Он идет почти два часа.

«На Камчатке есть рыба, золото и туризм, но жить хорошо получается далеко не у всех. Петропавловск-Камчатский — все еще очень грустный и некрасивый город. А все эти туристические чудеса вроде Долины гейзеров или катания по вулканам — недоступны для абсолютного большинства местных.

Почему регион, который мог бы быть русской Исландией, пока совсем не Исландия? Почему люди, особенно молодежь, продолжают отсюда уезжать? И только ли в климате дело? И главное: почему в России даже такие жемчужины остаются такими необустроенными? Мы провели здесь больше недели, пообщались с разными людьми и попробовали узнать ответы на эти вопросы. Все, что узнали, рассказываем вам», — говорит Дудь.