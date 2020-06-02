«Такую Россию ты выберешь?»: важность поправок к Конституции объяснили, высмеяв персонажа-гея

Действие ролика происходит в 2035 году. На видео маленького мальчика усыновляют из приюта. За ним приходит его новый отец, он забирает ребенка и выводит его на улицу. «А где моя мама?» — спрашивает мальчик. «Так вот она — твоя новая мама», — говорит отец и показывает на стоящего у припаркованной «Мини-Купер» улыбающегося мужчину с накрашенными глазами (после этого улыбки на лицах всех остальных участников сцены, включая мальчика, затухают).

Федеральное агентство новостей опубликовало видеоролик в поддержку голосования о поправках в Конституцию. В видео под названием «Почему поправки к Конституции России — это важно» их смысл подчеркивается при помощи карикатурного персонажа-гея.

«Ну что ты? Не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая полноценная семья», — говорит на видео мужчина ребенку, а персонаж-гей, не переставая улыбаться, достает из салона автомобиля женскую кофточку и протягивает мальчику. Одна из сотрудниц приюта в гневе плюет и уходит. «Такую Россию ты выберешь?» — говорит голос за кадром.

Пост с видео в «ВКонтакте» набрал большое количество отрицательных отзывов от пользователей. Как утверждают некоторые комментаторы, модераторы сообщества постоянно удаляют не понравившиеся им комментарии.

Это не первый раз, когда карикатурный образ персонажа-гомосексуала используют для агитации. Например, накануне выборов-2018 в соцсетях появился ролик с Сергеем Буруновым, наглядно показывающий, что может произойти, если не пойти на выборы. В видео главный герой обнаруживает у себя на кухне гея, которого закон обязывает брать на «передержку» после расставания с партнером. Ко всему прочему героя, несмотря на возраст, пытаются призвать в армию, а повестку ему приносит темнокожий военный.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Этот день объявлен выходным. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи.

Вчера голосование по поправкам во время пандемии оправдал мэр Москвы Сергей Собянин. «Самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной», —заявил он.

Агентство новостей ФАН часто связывают с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина. В августе сайт агентства из‑за этого даже забанила «Википедия».