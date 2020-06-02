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RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев

Анастасия Цой
Сегодня в 17:15

RT выпустил агитационный ролик за принятие поправок в основной закон страны, в котором его герои зачитывают преамбулу Конституции, заканчивающуюся словами «Мы принимаем Конституцию Российской Федерации». В конце видео появляется надпись «1 июля 2020 принимаем поправки в Конституцию Российской Федерации вместе».

В съемках приняли участие актер Иван Охлобыстин, художественный руководитель Московского театра Михаил Швыдкой, фигуристка Аделина Сотникова, хоккеист Вячеслав Фетисов, командир отряда космонавтов Иван Кононенко, бывший игрок в КВН и постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев, а также ветеран Великой Отечественной войны, фермер, многодетная мать и другие.

Однако больше всего пользователей социальных сетей заинтересовало появление в ролике дизайнера Артемия Лебедева, который произносит слова «Утверждая права и свободы человека». Недавно в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Лебедев заявлял, что не участвует «ни в каких политических передрягах» и никогда не ходит ни на какие выборы.

В комментариях под видео на ютьюбе, у которого, кстати, уже почти 5000 дизлайков и менее 500 лайков, такие комментарии: «И Лебедев сюда залез, который во всех интервью всегда говорил, что ему ***** (все равно) на политику», «Привет фанатам Лебедева», «Лебедев в очередной раз зашкварился» и так далее. В твиттере тоже не оценили ролик.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Вчера стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования.

В январе Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. Поправки уже одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов, президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.

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