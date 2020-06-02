RT выпустил агитационный ролик за принятие поправок в основной закон страны, в котором его герои зачитывают преамбулу Конституции, заканчивающуюся словами «Мы принимаем Конституцию Российской Федерации». В конце видео появляется надпись «1 июля 2020 принимаем поправки в Конституцию Российской Федерации вместе».

В съемках приняли участие актер Иван Охлобыстин, художественный руководитель Московского театра Михаил Швыдкой, фигуристка Аделина Сотникова, хоккеист Вячеслав Фетисов, командир отряда космонавтов Иван Кононенко, бывший игрок в КВН и постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев, а также ветеран Великой Отечественной войны, фермер, многодетная мать и другие.

Однако больше всего пользователей социальных сетей заинтересовало появление в ролике дизайнера Артемия Лебедева, который произносит слова «Утверждая права и свободы человека». Недавно в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Лебедев заявлял, что не участвует «ни в каких политических передрягах» и никогда не ходит ни на какие выборы.