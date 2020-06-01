Дата голосования по Конституции, новый клип Дельфина и другие новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля — этот день сделают выходным. Во время плебисцита у граждан не будут записывать паспортные данные, достаточно будет их подписи.

В России снова выявили более 9000 случаев заражения коронавирусом за сутки. Число пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 414 878, из них 175 877 человек вылечились, 4855 — умерли.

Роспотребнадзор обновил правила работы ресторанов после отмены самоизоляции. Новые рекомендации разработаны вместе с представителями бизнеса и позволяют открыться сразу всем ресторанам.

Новая экспертиза по делу «Седьмой студии» оценила разницу между финансированием проекта «Платформа» и затратами на него в 129 млн рублей. Защита назвала экспертизу «ангажированной, неквалифицированной и бестолковой».

Baza выяснила, что московские дворники помогают полиции следить за нарушителями карантина. Это делается неофициально.

В Нью-Йорке на 85-м году жизни скончался американский художник болгарского происхождения Христо Явашев. Вместе с женой он упаковывал в ткань различные объекты — от велосипеда до немецкого Рейхстага и целого морского побережья.

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин не собирается увольнять Андрея Шмарова. Тот продолжит исполнять обязанности главреда как минимум до созыва нового совета директоров компании.

В США продолжаются протесты. Президент страны Дональд Трамп укрылся в бункере, когда демонстранты подошли к Белому дому. Тем временем фанаты кей-попа обрушили приложение, куда полицейские Далласа просили присылать видео с нарушениями на протестах.

Джош Гэд собрал вместе создателей и актеров кинотрилогии «Властелин Колец». В онлайн-конференции в Zoom приняли участие режиссер Питер Джексон, сценаристка Филиппа Бойенс, композитор Говард Шор, актеры Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Орландо Блум и другие.

Эдуард Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду», а Дельфин — клип на трек «Лето» из своего последнего альбома «Край».

Британский телеканал Би-би-си выпустил трейлер телесериала «Отравления в Солсбери». Он расскажет о том, как обычные люди реагировали на отравления «Новичком» в марте 2018 года.

Российская хорроркор-группа Velial Squad даст большой онлайн-концерт на платформе Stay и представит новый сингл. Концерт начнется 19 июня, в 19.00 по московскому времени, билеты на него можно купить здесь.