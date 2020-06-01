Дата голосования по Конституции, новый клип Дельфина и другие новости дня

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Новости
Режиссер Спайк Ли поддержал протесты в США и выпустил короткое видео на тему расизма полицейских 17:22
Актер, сыгравший гея в агитационном ролике, рассказал о съемках и своем отношении к поправкам 17:20
RT/YouTube RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев 17:15
Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил основную программу 16:50
Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли 16:20
В короткий список «Большой книги» вошли 13 произведений 16:09
«Не наше решение»: уличный художник переосмыслил рекламу поправок к Конституции 16:07
Алексей Навальный/YouTube ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей 16:01
Суд отправил шамана Александра Габышева на принудительную госпитализацию 15:53
Книжный фестиваль «Красная площадь» призвали перенести из‑за пандемии. Его хотят провести 6–8 июня 15:30
Стало известно, когда откроются российские кинотеатры 15:15
Открытие торговых центров в Москве не вызвало ажиотажа у покупателей 15:14
«вДудь»/YouTube Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке
Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке 14:36
Рации полиции Чикаго взломали, чтобы поставить на них трек «Fuck the Police» от N.W.A. 14:35
Правительство отклонило законопроект о выплате пособий домохозяйкам Обновлено в 14:18
Музыкальные сервисы поддержали протесты жителей США против расизма и полицейской жестокости 14:12
«Такую Россию ты выберешь?»: важность поправок к Конституции объяснили, высмеяв персонажа-гея 13:32
С начала года в России выгорело 13,5 млн гектаров земли — это больше территории Греции 13:25
«Мы отказываемся жить в аду, пока вы живете в раю»: LL Cool J зачитал рэп о расизме 12:48
Евгений Миронов/Facebook «Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина
«Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина 11:47
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Дайджест

Дата голосования по Конституции, новый клип Дельфина и другие новости дня

Семён Гудошников
Вчера в 20:25

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля — этот день сделают выходным. Во время плебисцита у граждан не будут записывать паспортные данные, достаточно будет их подписи.

В России снова выявили более 9000 случаев заражения коронавирусом за сутки. Число пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 414 878, из них 175 877 человек вылечились, 4855 — умерли.

Роспотребнадзор обновил правила работы ресторанов после отмены самоизоляции. Новые рекомендации разработаны вместе с представителями бизнеса и позволяют открыться сразу всем ресторанам.

Новая экспертиза по делу «Седьмой студии» оценила разницу между финансированием проекта «Платформа» и затратами на него в 129 млн рублей. Защита назвала экспертизу «ангажированной, неквалифицированной и бестолковой».

Baza выяснила, что московские дворники помогают полиции следить за нарушителями карантина. Это делается неофициально.

В Нью-Йорке на 85-м году жизни скончался американский художник болгарского происхождения Христо Явашев. Вместе с женой он упаковывал в ткань различные объекты — от велосипеда до немецкого Рейхстага и целого морского побережья.

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин не собирается увольнять Андрея Шмарова. Тот продолжит исполнять обязанности главреда как минимум до созыва нового совета директоров компании.

В США продолжаются протесты. Президент страны Дональд Трамп укрылся в бункере, когда демонстранты подошли к Белому дому. Тем временем фанаты кей-попа обрушили приложение, куда полицейские Далласа просили присылать видео с нарушениями на протестах.

Джош Гэд собрал вместе создателей и актеров кинотрилогии «Властелин Колец». В онлайн-конференции в Zoom приняли участие режиссер Питер Джексон, сценаристка Филиппа Бойенс, композитор Говард Шор, актеры Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Орландо Блум и другие.

Эдуард Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду», а Дельфин — клип на трек «Лето» из своего последнего альбома «Край».

Британский телеканал Би-би-си выпустил трейлер телесериала «Отравления в Солсбери». Он расскажет о том, как обычные люди реагировали на отравления «Новичком» в марте 2018 года.

Российская хорроркор-группа Velial Squad даст большой онлайн-концерт на платформе Stay и представит новый сингл. Концерт начнется 19 июня, в 19.00 по московскому времени, билеты на него можно купить здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
экскурсии
Stay at Home Museum: Экскурсия «Ван Эйк. Оптическая революция» (онлайн-трансляция)
Выставка-блокбастер из Гента
творческий вечер
Киновечера в «Доме с маяком» (онлайн-трансляция)
Разговоры о кино с Нигиной Сайфуллаевой и Алексеем Аграновичем
поп
«Dear Class of 2020» (онлайн-трансляция)
Звездный выпускной для американских школьников
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

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