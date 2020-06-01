Экспертиза: на проект Серебренникова потратили на 129 млн рублей меньше выделенных денег

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Режиссер Спайк Ли поддержал протесты в США и выпустил короткое видео на тему расизма полицейских 17:22
Актер, сыгравший гея в агитационном ролике, рассказал о съемках и своем отношении к поправкам 17:20
RT/YouTube RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
RT выпустил ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев 17:15
Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил основную программу 16:50
Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли 16:20
В короткий список «Большой книги» вошли 13 произведений 16:09
«Не наше решение»: уличный художник переосмыслил рекламу поправок к Конституции 16:07
Алексей Навальный/YouTube ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей 16:01
Суд отправил шамана Александра Габышева на принудительную госпитализацию 15:53
Книжный фестиваль «Красная площадь» призвали перенести из‑за пандемии. Его хотят провести 6–8 июня 15:30
Стало известно, когда откроются российские кинотеатры 15:15
Открытие торговых центров в Москве не вызвало ажиотажа у покупателей 15:14
«вДудь»/YouTube Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке
Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о Камчатке 14:36
Рации полиции Чикаго взломали, чтобы поставить на них трек «Fuck the Police» от N.W.A. 14:35
Правительство отклонило законопроект о выплате пособий домохозяйкам Обновлено в 14:18
Музыкальные сервисы поддержали протесты жителей США против расизма и полицейской жестокости 14:12
«Такую Россию ты выберешь?»: важность поправок к Конституции объяснили, высмеяв персонажа-гея 13:32
С начала года в России выгорело 13,5 млн гектаров земли — это больше территории Греции 13:25
«Мы отказываемся жить в аду, пока вы живете в раю»: LL Cool J зачитал рэп о расизме 12:48
Евгений Миронов/Facebook «Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина
«Ну зачем это делать?»: актера Евгения Миронова возмутили пародии на Собянина 11:47
Отключить рекламу

Экспертиза: на проект Серебренникова потратили на 129 млн рублей меньше выделенных денег

Семён Гудошников
Вчера в 15:52

Новая экономическая и искусствоведческая экспертиза по делу «Седьмой студии» оценила разницу между финансированием проекта «Платформа» и затратами на него в 129 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс», результаты экспертизы подтвердила адвокат Ирина Поверинова, которая защищает одну из фигуранток дела — Софью Апфельбаум.

Выводы экспертов огласили на заседании Мещанского суда Москвы. Согласно им, на проект «Платформа» автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» было выделено 216,5 млн рублей. В то время как затраты на реализацию проекта, утверждается в новой экспертизе, составили 87,5 млн рублей.

Ирина Поверинова назвала проведенную экспертизу «ангажированной, неквалифицированной и бестолковой». «Мы написали возражения, будем вызывать в суд экспертов», — заявила она.

Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» в понедельник, 1 июня. Посетителей и журналистов не пустили на заседание из‑за антикоронавирусных ограничений, однако сами слушания проходят в открытом режиме.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. Его фигурантами стали Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их подозревают в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело.

Прошлая экспертиза по делу, результаты которой были опубликованы в августе 2019 года, выявила, что хищений при реализации проекта «Платформа» не было. Эксперты оценили затраты на проект в 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем его финансирование.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
экскурсии
Stay at Home Museum: Экскурсия «Ван Эйк. Оптическая революция» (онлайн-трансляция)
Выставка-блокбастер из Гента
творческий вечер
Киновечера в «Доме с маяком» (онлайн-трансляция)
Разговоры о кино с Нигиной Сайфуллаевой и Алексеем Аграновичем
поп
«Dear Class of 2020» (онлайн-трансляция)
Звездный выпускной для американских школьников
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
Люди
Ирина Поверинова
Софья Апфельбаум
Нина Масляева
Алексей Малобродский
Юрий Итин
Екатерина Воронова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить