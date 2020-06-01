Экспертиза: на проект Серебренникова потратили на 129 млн рублей меньше выделенных денег

Новая экономическая и искусствоведческая экспертиза по делу «Седьмой студии» оценила разницу между финансированием проекта «Платформа» и затратами на него в 129 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс», результаты экспертизы подтвердила адвокат Ирина Поверинова, которая защищает одну из фигуранток дела — Софью Апфельбаум.

Выводы экспертов огласили на заседании Мещанского суда Москвы. Согласно им, на проект «Платформа» автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» было выделено 216,5 млн рублей. В то время как затраты на реализацию проекта, утверждается в новой экспертизе, составили 87,5 млн рублей.

Ирина Поверинова назвала проведенную экспертизу «ангажированной, неквалифицированной и бестолковой». «Мы написали возражения, будем вызывать в суд экспертов», — заявила она.

Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» в понедельник, 1 июня. Посетителей и журналистов не пустили на заседание из‑за антикоронавирусных ограничений, однако сами слушания проходят в открытом режиме.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. Его фигурантами стали Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их подозревают в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело.

Прошлая экспертиза по делу, результаты которой были опубликованы в августе 2019 года, выявила, что хищений при реализации проекта «Платформа» не было. Эксперты оценили затраты на проект в 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем его финансирование.