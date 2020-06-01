Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин не собирается увольнять и. о. главреда Андрея Шмарова. Об этом Еремин сообщил на встрече с редакцией, пишет «Медуза» со ссылкой на источник в «Ведомостях». Информацию подтвердили и в самой газете.

Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании. По словам Еремина, он с уважением относится к профессиональным качествам Шмарова и рассчитывает, что редакция урегулирует с ним конфликт.

Сделка по продаже «Ведомостей» была закрыта 29 мая. 100% акций получил Иван Еремин, который также руководит агентством «Федералпресс». Изначально в сделке участвовали Константин Зятьков и Алексей Голубович. Однако первый переуступил Еремину право на покупку издания, а второй вышел из сделки после конфликта редакции с и. о. главного редактора Андреем Шмаровым. Редакция газеты считает, что покупка издания Ереминым «выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями, которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес».

Шмарова назначил на должность и. о. главреда «Ведомостей» Константин Зятьков. Это произошло 24 марта, в первый же день на посту Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догмой», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.