В России снова выявили более 9000 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за прошедшие сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией. Всего в стране уже 414 878 заразившихся.

Больше всего новых пациентов с COVID-19 обнаружено в Москве и Подмосковье — 2297 и 728 соответственно, это треть от общего числа (раньше было более половины). Также много заражений в Петербурге (364), Нижегородской и Свердловской областях (315 и 283).