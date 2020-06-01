В России снова выявили более 9000 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за прошедшие сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией. Всего в стране уже 414 878 заразившихся.
Больше всего новых пациентов с COVID-19 обнаружено в Москве и Подмосковье — 2297 и 728 соответственно, это треть от общего числа (раньше было более половины). Также много заражений в Петербурге (364), Нижегородской и Свердловской областях (315 и 283).
За сутки умерли 162 пациента с COVID-19 (4855 за все время с начала пандемии), были выписаны 3994 человека (всего — 175 877).
Тем временем власти Москвы начали снимать с 1 июня некоторые карантинные ограничения, хотя режим самоизоляции в столице был продлен до 14 июня.