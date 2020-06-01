Умер создатель «Обернутого Рейхстага» Христо Явашев

Он был наиболее известен своими проектами по упаковке предметов и пространств, которые осуществлял вместе со своей женой и творческим партнером Жанной Клод де Гийебон. Вдвоем они «упаковывали» в ткань различные объекты — от велосипеда до немецкого Рейхстага.

В Нью-Йорке вчера скончался американский художник болгарского происхождения Христо Явашев. Ему было 84 года. Об этом пишет The Guardian .

Явашев и дочь французского генерала Жанна-Клод де Гийебон родились в один день — 13 июня 1935 года, но познакомились только спустя много лет по случайности: Христо получил заказ на выполнение портрета матери Жанны Клод. Их первый совместный проект был датирован 1961 годом — тогда Христо и Жанна-Клод обернули в ткань бочки в порту Кельна. Идея обертывания принадлежит Христо, он начал с того, что оборачивал повседневные объекты, придавая им статус искусства, но вдвоем с женой они к началу 1990-х дошли до укутывания целых зданий и ландшафтов.

Среди наиболее известных работ творческого тандема супругов — «Обернутый берег. Сидней» (1969), «Бегущая изгородь. Калифорния» (1972–1976), «Обернутый Пон-Неф. Париж» (1975–1985), «Обернутый Рейхстаг» (Берлин, 1972–1995), «Ворота в Центральном парке Нью-Йорка» (1979–2005), «Окруженные острова. Бискайский залив. Большой Майами. Флорида» (1980–1983), «Зонтики. Япония — США» (1984–1991), «Плавающий пирс» на озере Изео в Италии (2014–2016), «Лондонская мастаба» в Гайд-парке (2016–2018) и другие.

В прошлом апреле стало известно, что Явашев обернет серо-голубой материей Триумфальную арку в Париже. Посмотреть на эскизы можно здесь, проект должен был открыться в Париже осенью 2021 года.