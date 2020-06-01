Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду»

«Этот альбом моя исповедь, и каждый человек также способен исповедоваться. Каждой из семи песен я подаю примеры, раскрывая тайны глубоких чувств, не прикрывая свои ошибки плотным звуком и дешевым словом», — рассказал Шарлот о пластинке.

Пару недель назад музыкант поссорился со своим лейблом Sony Music. Он заявил, что не может выпускать новую музыку, поскольку лейбл заключил с ним невыгодный контракт. Кроме того, по словам Шарлота, Sony Music организовал ему тур, где он работал за еду, а на половине подписанных с лейблом документов «даже нет печати». «Афиша Daily» разбиралась, почему сразу несколько музыкантов раскритиковали политику лейблов.

В прошлом году «Афиша Daily» включила Шарлота в список главных фрешменов 2019-го, а его пластинку «Навечно молодой» — в рейтинг лучших отечественных альбомов года. «Шарлот исполняет едкий минималистичный пиано-поп. Тут вроде бы надо сравнить с Монеточкой, которая примерно с такой же базы начинала восхождение к вершинам поп-музыки, но у Шарлота нет навязчивой инфантильности. При этом слава уровня Монеточки ему может вполне грозить: у него чертовски прилипчивые песни», — считает наш музыкальный редактор Николай Овчинников.