Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

Президент России Владимир Путин назначил проведение голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Об этом пишет ТАСС.

«Действительно, что 1 июля смотрится как день, вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через тридцать суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — заявил российский президент.

Провести общероссийское голосование по поправкам на совещании с президентом предложила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что если на проведение голосование даст добро Роспотребнадзор, то 1 июля — это «оптимальный день». Президент поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить безопасность на участках.

Ранее Путин предлагал провести голосование 24 июня — одновременно с парадом Победы, однако он изменил это решение. «Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны, Парад Победы — это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции. Один из побудительных мотивов проведения в День Победы — это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день. Поэтому не будем, вот на этом точно не будем экономить», — сказал он.

Сегодня стало известно, что на голосовании по поправкам к Конституции не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня гражданам достаточно будет только поставить свою подпись в списке участников голосования.